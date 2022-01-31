Попытка дозвониться: Неизвестный сигнал из центра Млечного Пути не на шутку обеспокоил астрономов Частота сигналов из космоса может совпадать с частотами мобильной связи, и это исследователи никак не могут объяснить. 30 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Вселенная пытается позвонить

26 января австралийские учёные опубликовали данные сигнала, который может принадлежать очень странному магнетару, а то и вовсе неземной цивилизации. Одновременно китайские астрономы открыли объект с аномальным излучением. Это уже не первый подобный случай, наблюдаемый в австралийских обсерваториях. Вселенная постоянно даёт о себе знать. Возможно, она делала это и раньше, когда человек не мог "расслышать" сигналов. Что касается дня сегодняшнего, учёные слышать научились, а вот расшифровывать — пока нет. Остаётся только предполагать.

Вспышки этих сигналов наблюдались ещё в 2018 году. Затем всё затихло. В следующем году источник оказался более настойчив. "В период с конца 2019 по январь 2020 года мы зафиксировали 13 вспышек с помощью мощного телескопа. По-другому их поймать просто не получалось", — отмечает астрофизик Тара Мёрфи из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR).

В течение 2020 года источник "просигнализировал" ещё шесть раз. Это было зафиксировано с помощью радиоинтерферометра SKA Pathfinder в Мерчисонской обсерватории на Западе Австралии. В сентябре прошлого года астрофизики Сиднейского университета опубликовали отчёт, в котором говорилось, что сигнал исходит из самого центра Галактики. Ему присвоили имя ASKAP J173608.2-321635 и записали его характеристики. Частота сигнала — 888 МГц. Но источник оказался нестабилен — он то "фонит" неделями, то замолкает на долгие месяцы.

Сигнал из другого мира?

При дальнейшем изучении оказалось, что у сигнала мощная линейная и круговая поляризация. "Его свет колеблется в одном направлении, однако этот "путь" со временем начинает вращаться. У него очень высокий уровень поляризации", — поделился учёный Зитенг Ван из Университета Кертин.

В надежде узнать о загадочном источнике побольше астрофизики просканировали эту часть космоса в других диапазонах. Это должно было помочь выяснить, откуда исходят сигналы — от звезды, чёрной дыры или магнетара. Внести ясность, правда, не удалось — ни инфракрасного, ни рентгеновского излучения от объекта нет. Большинство типов звёзд под особенности нового небесного тела не подпадали. Пульсары под эти характеристики тоже не подходят, поскольку их вспышки, как правило, имеют чёткую периодичность, в отличие от ASKAP J173608.2-321635, ведущего себя хаотично. Выпадают из списка кандидатов также сверхновые, гамма-всплески и рентгеновские двойные, представляющие из себя микс обычной звезды и, к примеру, белого карлика. Кстати, открытый недавно китайский объект PSR B1859+07 тоже работает в режимах "вкл" и "выкл". Но о нём известно ещё меньше.

Такая неизвестность всерьёз обеспокоила даже опытных астрофизиков, привыкших, что наблюдаемые объекты почти всегда вписываются в уже известные параметры космических явлений. Объект в центре Галактики ASKAP J173608.2-321635, который неофициально прозвали "призраком", излучает только радиоволны, что не характерно для большинства звезд. Необитаемых звезд. Радиопередатчики на Земле тоже ничего, кроме радиоволн, не излучают, только вот сигнал "призрака" в центре Млечного Пути во много раз мощнее, чем земные сигналы, и кто (или что) его отправляет — установить невозможно.

Секретная частота

Астрофизики предположили, что периодичность передаваемых сигналов с ASKAP J173608.2-321635 объясняется особенностями звезды, но не тем, как она устроена, а тем, какие процессы происходят в её недрах или на поверхности. По мнению астрофизика Зитенга Вана, всё, что удалось зафиксировать за два года, — лишь малая часть общей картины, остающейся пока недоступной учёным, но даже этих данных достаточно, чтобы детально изучить некоторые параметры J173608.2-321635.

Астрофизики обратили внимание, что некоторые импульсы радиосигналов космического "призрака" в 888 МГц совпадают с диапазоном стандарта GSM, использующегося в мобильной связи. Сегодня выпускаются мобильники с поддержкой работы на четырёх частотах: 850, 900, 1800, 1900 МГц. Возможно, для инопланетной цивилизации это единственный способ "дозвониться" до человечества. Но человечество, увы, пока не научилось расшифровывать такие послания.

Космическая микроволновка

Заявлять о "сенсационном открытии" учёные пока не торопятся. Есть риск оказаться в комичном положении, в которое попали астрономы всего мира в 1967 году, когда аспирантка Джоселин Белл приняла "сигналы от гуманоидов". Потребовался год, чтобы выяснить, что это были всего лишь пульсары. Но ещё смешнее и нелепее вышло у австралийских астрономов, которые в 1998 году с помощью телескопа в городе Парксе зарегистрировали "перитоны", сигналы, названные в честь персонажа с крыльями хищной птицы, телом зверя и оленьей головой из "Книги вымышленных существ" латиноамериканского писателя Борхеса.

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17 лет потратили учёные, чтобы выяснить происхождение "перитонов", пока в 2015 году совершенно случайно не поняли, что их посылает микроволновая печь, в которой сотрудники обсерватории разогревали свою еду. Астрофизик Наташа Хёрли-Уокер добавляет, что для передачи таких сигналов понадобилось бы огромное количество энергии. Впрочем, что мы знаем о возможностях гипотетической инопланетной цивилизации? Далеко ли в этом направлении продвинулись земляне с тех пор, как "Вояджеры" пять лет тревожили учёных странными сигналами, полученными за пределами Солнечной системы?

Вспоминая "Вояджеры"

В 2017 году удалось расшифровать значительную часть данных, отправленных с бортового оборудования покинувших Солнечную систему аппаратов "Вояджер". Тогда учёные предположили, что сообщения в сторону Земли может отправлять одна из самых массивных звёзд в Галактике — R136a1, располагающаяся в Большом Магеллановом Облаке. Частотность этих сигналов тоже вызвала массу вопросов. Астрофизики предположили, что для отправки, или точнее транспортировки, сигнала задействован специальный энергетический пузырь. От других сигналов "сеансы связи" отличались высоким уровнем колебания электронов. Все полученные данные с "Вояджеров" будут расшифровывать ещё раз. Для этого понадобятся квантовые суперкомпьютеры, которые помогут "добить" остатки информации с межзвёздных зондов, поскольку сейчас учёные не расшифровали и половины собранных сведений.

Любопытно, что за работой NASA пристально следит Национальная разведка США. Дело в том, что за последние несколько лет зафиксировано около 150 таинственных сигналов, природу и источник которых специалистам никак не удалось объяснить. Похоже, человечество складывает очень сложный пазл и элементов недостаточно для того, чтобы увидеть общую картину.

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