Политтехнолог Маркелов назвал главные цели СМИ, распространяющих ложные новости

Главной целью публикации заведомо ложных новостей в СМИ является отвлечение внимания от повседневной рутины, а также повышение напряжённости и методичное "программирование" аудитории. Таким мнением поделился в эфире стрима "Летучка" на RT гендиректор коммуникационного агентства Сергей Маркелов.

"Главная задача фейков, в отличие от обычной информации, — это постоянное программирование восприятия", — заявил он.

Как пояснил Маркелов, целей программирования всего две: первая — эмоциональная реакция аудитории на сообщения в средствах массовой информации, и вторая — вовлечение, когда пользователь начинает постоянно следить за новостями.

"Фейки триггерят (цепляют. — Прим. Лайфа) нас, повышают градус происходящего, в общем-то, это их и задача, разработчики пытаются этого достигнуть", — отметил специалист.

Ранее российский актёр Вячеслав Манучаров ответил словами Шекспира на критику российского "закона о фейках". По его словам, таким образом РФ пытается защититься от беспрецедентного количества атак информационной войны, которую спонсирует Америка.