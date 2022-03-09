Политтехнолог Маркелов назвал главные цели СМИ, распространяющих ложные новости
Эксперт подчеркнул, что тревожные и эмоциональные сообщения давят на психику и намеренно повышают градус происходящего, чего и пытаются достигнуть заинтересованные лица.
Главной целью публикации заведомо ложных новостей в СМИ является отвлечение внимания от повседневной рутины, а также повышение напряжённости и методичное "программирование" аудитории. Таким мнением поделился в эфире стрима "Летучка" на RT гендиректор коммуникационного агентства Сергей Маркелов.
"Главная задача фейков, в отличие от обычной информации, — это постоянное программирование восприятия", — заявил он.
Как пояснил Маркелов, целей программирования всего две: первая — эмоциональная реакция аудитории на сообщения в средствах массовой информации, и вторая — вовлечение, когда пользователь начинает постоянно следить за новостями.
"Фейки триггерят (цепляют. — Прим. Лайфа) нас, повышают градус происходящего, в общем-то, это их и задача, разработчики пытаются этого достигнуть", — отметил специалист.
Ранее российский актёр Вячеслав Манучаров ответил словами Шекспира на критику российского "закона о фейках". По его словам, таким образом РФ пытается защититься от беспрецедентного количества атак информационной войны, которую спонсирует Америка.
Напомним, что 4 марта президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооружённых сил России. Согласно документу, за подобное правонарушение предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Если ложные сообщения повлекли за собой тяжкие последствия, можно получить до 15 лет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил необходимость закона о наказании за фейки информационной войной против России.
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