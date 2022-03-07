Двое жителей Ивановской области получили штрафы за дискредитацию ВС России
Правонарушители провели одиночные пикеты и демонстрировали плакаты, содержание которых порочило действия Вооружённых сил РФ на Украине.
В России вынесены первые штрафы за дискредитацию действий Вооружённых сил РФ. Административные штрафы в размере 30 тысяч рублей назначены двум жителям Ивановской области, сообщили в региональном управлении МВД РФ.
"Два жителя Ивановской области привлечены к административной ответственности за дискредитацию действий Вооружённых сил РФ", — сказано в сообщении ведомства.
В управлении рассказали, что жители Ивановской области провели одиночные пикеты и демонстрировали плакаты, содержание которых дискредитировало действия ВС РФ на Украине. Судом установлено, что плакаты молодые люди изготовили лично.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооружённых сил России. Отметим, что, согласно документу, за подобное правонарушение предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Если ложные сообщения повлекли за собой тяжкие последствия, можно получить до 15 лет.
Shutterstock