Двое жителей Ивановской области получили штрафы за дискредитацию ВС России

В России вынесены первые штрафы за дискредитацию действий Вооружённых сил РФ. Административные штрафы в размере 30 тысяч рублей назначены двум жителям Ивановской области, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

"Два жителя Ивановской области привлечены к административной ответственности за дискредитацию действий Вооружённых сил РФ", — сказано в сообщении ведомства.

В управлении рассказали, что жители Ивановской области провели одиночные пикеты и демонстрировали плакаты, содержание которых дискредитировало действия ВС РФ на Украине. Судом установлено, что плакаты молодые люди изготовили лично.