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Опубликовано 7 марта 2022, 11:50

Путин обсудил с премьер-министром Индии эвакуацию граждан c Украины

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин. Фото © Twitter / Narendra Modi

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин. Фото © Twitter / Narendra Modi

Российский лидер сообщил, что националистические формирования продолжают препятствовать выходу мирных жителей и устраивать провокации, несмотря на объявление режима тишины.

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди проведение военной спецоперации по защите Донбасса, а также вопросы эвакуации индийских граждан. О телефонном разговоре двух лидеров сообщила пресс-служба президента.

Российский лидер рассказал премьеру о том, что украинские националистические формирования продолжают препятствовать выходу мирных жителей, в том числе и иностранных граждан, из районов боевых действий, несмотря на то что Россия объявила сегодня режим тишины и открыла гуманитарные коридоры. Путин обратил внимание на то, что индийским студентам, которых удерживали в Харькове радикалы, удалось покинуть город только после оказания сильного международного давления на киевские власти. Он заверил, что российские военные прилагают все усилия, чтобы обеспечить эвакуацию граждан Индии из Сумы.

В ответ Моди выразил признательность России за меры, предпринятые для возвращения индийцев на родину, и высказал готовность оказать любое содействие для скорейшего урегулирования конфликта вокруг Украины.

Путин сообщил Макрону о готовности России к продолжению диалога с Украиной
Путин сообщил Макрону о готовности России к продолжению диалога с Украиной

Ранее Лайф писал, что сегодня состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Московская делегация несколько минут назад прибыла в Беловежскую Пущу. На подъездах к непосредственному месту встречи выставлены машины ДПС, территорию охраняют белорусские военные.

Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров планируется в начале следующей недели. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Александр Юнашев
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