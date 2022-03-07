Путин обсудил с премьер-министром Индии эвакуацию граждан c Украины

Российский лидер рассказал премьеру о том, что украинские националистические формирования продолжают препятствовать выходу мирных жителей, в том числе и иностранных граждан, из районов боевых действий, несмотря на то что Россия объявила сегодня режим тишины и открыла гуманитарные коридоры. Путин обратил внимание на то, что индийским студентам, которых удерживали в Харькове радикалы, удалось покинуть город только после оказания сильного международного давления на киевские власти. Он заверил, что российские военные прилагают все усилия, чтобы обеспечить эвакуацию граждан Индии из Сумы.