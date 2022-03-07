Путин обсудил с премьер-министром Индии эвакуацию граждан c Украины

Российский лидер сообщил, что националистические формирования продолжают препятствовать выходу мирных жителей и устраивать провокации, несмотря на объявление режима тишины.

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди проведение военной спецоперации по защите Донбасса, а также вопросы эвакуации индийских граждан. О телефонном разговоре двух лидеров сообщила пресс-служба президента.

Российский лидер рассказал премьеру о том, что украинские националистические формирования продолжают препятствовать выходу мирных жителей, в том числе и иностранных граждан, из районов боевых действий, несмотря на то что Россия объявила сегодня режим тишины и открыла гуманитарные коридоры. Путин обратил внимание на то, что индийским студентам, которых удерживали в Харькове радикалы, удалось покинуть город только после оказания сильного международного давления на киевские власти. Он заверил, что российские военные прилагают все усилия, чтобы обеспечить эвакуацию граждан Индии из Сумы.

В ответ Моди выразил признательность России за меры, предпринятые для возвращения индийцев на родину, и высказал готовность оказать любое содействие для скорейшего урегулирования конфликта вокруг Украины.