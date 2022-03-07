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7 марта, 11:34

Блинкен: НАТО постоянно пересматривает свою оборонительную позицию

Кроме этого, изучаются темы развёртывания сил и их размещения на постоянной основе, сообщил американский госсекретарь.

Соединённые Штаты Америки совместно со странами – членами НАТО, постоянно пересматривают свою оборонительную позицию. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой литовского МИД Габриэлюсом Ландсбергисом.

"Мы постоянно пересматриваем в рамках НАТО нашу оборонительную позицию, в том числе изучаем вопросы развёртывания сил, размещения сил на постоянной основе", — заявил американский госсекретарь.

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Ранее в Китае заявили о том, что Байден столкнул Россию и Украину с помощью стремления Киева в НАТО. Политолог Цзюнь убеждён, что ситуация в мировом сообществе начала ухудшаться, когда тот занял пост главы Белого дома и начал продвигать свою политику по сплочению альянса. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что Запад не допустит вмешательства НАТО в конфликт на Украине. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий.

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Getty Images / Leon Neal

Оксана Попова

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