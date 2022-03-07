Блинкен: НАТО постоянно пересматривает свою оборонительную позицию

Соединённые Штаты Америки совместно со странами – членами НАТО, постоянно пересматривают свою оборонительную позицию. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой литовского МИД Габриэлюсом Ландсбергисом.