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Опубликовано 7 марта 2022, 11:28

Российская делегация прибыла в Беловежскую Пущу на переговоры с Украиной

На подъездах к непосредственному месту встречи выставлены машины ДПС, территорию охраняют белорусские военные.

Делегация России прибыла в Белоруссию в Брестскую область на переговоры с Украиной. Колонна более чем из десяти автомобилей в сопровождении белорусских сотрудников ДПС проехала по городу к месту встречи с киевской стороной.

Как сообщает РИА "Новости", на подъездах к непосредственному месту переговоров выставлены машины ДПС, территорию охраняют белорусские военные.

Делегация России прилетела в Брест на переговоры с Украиной
Делегация России прилетела в Брест на переговоры с Украиной

Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Третий раунд переговоров планируется 7 марта. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Александра Васильева
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