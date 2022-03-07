Российская делегация прибыла в Беловежскую Пущу на переговоры с Украиной

Делегация России прибыла в Белоруссию в Брестскую область на переговоры с Украиной. Колонна более чем из десяти автомобилей в сопровождении белорусских сотрудников ДПС проехала по городу к месту встречи с киевской стороной.

Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Третий раунд переговоров планируется 7 марта. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.