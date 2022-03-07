Блинкен признал превосходство Российской армии над украинской

Он напомнил, что, согласно уставу НАТО, США в случае агрессии в отношении стран альянса вместе с партнёрами и союзниками будут защищать "каждый дюйм" территории НАТО.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Литву заявил, что Российская армия намного превосходит украинскую по количеству и способна дальше "перемалывать" соседнюю страну.

"Правда также заключается в том, что существует огромная диспропорция в количестве сил России и Украины. И у России есть возможность продолжить "перемалывать" украинскую армию", — заявил госсекретарь США на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.

Энтони Блинкен также добавил, что в ближайшие дни в Литву прибудут дополнительные 400 военных из боевой группы Первой бронированной бригады. Он напомнил, что, согласно уставу НАТО, США в случае агрессии в отношении стран альянса вместе с партнёрами и союзниками будут защищать "каждый дюйм" территории НАТО.