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Опубликовано 7 марта 2022, 11:16
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Блинкен признал превосходство Российской армии над украинской

Он напомнил, что, согласно уставу НАТО, США в случае агрессии в отношении стран альянса вместе с партнёрами и союзниками будут защищать "каждый дюйм" территории НАТО.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Литву заявил, что Российская армия намного превосходит украинскую по количеству и способна дальше "перемалывать" соседнюю страну.

"Правда также заключается в том, что существует огромная диспропорция в количестве сил России и Украины. И у России есть возможность продолжить "перемалывать" украинскую армию", — заявил госсекретарь США на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.

Энтони Блинкен также добавил, что в ближайшие дни в Литву прибудут дополнительные 400 военных из боевой группы Первой бронированной бригады. Он напомнил, что, согласно уставу НАТО, США в случае агрессии в отношении стран альянса вместе с партнёрами и союзниками будут защищать "каждый дюйм" территории НАТО.

Блинкен заявил, что санкционное давление на РФ будет расти до конца военной операции
Блинкен заявил, что санкционное давление на РФ будет расти до конца военной операции

А ранее Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают идею Польши передать Украине свои боевые самолёты советского производства. Также Вашингтон обсуждает с польскими друзьями шаги, которые он может предпринять в ответ на такой подарок Киеву.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Виктория Дитрих
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