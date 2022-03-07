Секретарь СНБО Украины обратился к россиянам с угрозой "Мы придём к вам"
Алексей Данилов. Фото © Getty Images / Evgen Kotenko / Ukrinform / Future Publishing
Он заявил, что от украинских войск никто не скроется, и пообещал масштабное противостояние с Москвой.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обратился к россиянам с угрозами и заявил, что рано или поздно ВСУ вторгнутся на территорию России. Об этом он написал в "Фейсбуке".
"Мы всех и всё помним, никого и никогда не забудем. Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майами, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале… Вы пришли на нашу землю и в наши семьи — мы придём к вам", — пригрозил он.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.