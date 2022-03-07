Секретарь СНБО Украины обратился к россиянам с угрозой "Мы придём к вам"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обратился к россиянам с угрозами и заявил, что рано или поздно ВСУ вторгнутся на территорию России. Об этом он написал в "Фейсбуке" .

"Мы всех и всё помним, никого и никогда не забудем. Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майами, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале… Вы пришли на нашу землю и в наши семьи — мы придём к вам", — пригрозил он.