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7 марта, 11:03

МИД Китая раскрыл цели Индо-Тихоокеанской стратегии США

Планы Америки идут вразрез с общим видением стран региона, стремящихся к миру, развитию, сотрудничеству и взаимовыгодным результатам, заявили в ведомстве.

Главной целью Индо-Тихоокеанской стратегии США является создание региональной версии НАТО. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции глава Министерства иностранных дел Китая Ван И.

"Истинная цель Индо-Тихоокеанской стратегии состоит в том, чтобы попытаться создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО", — сообщил глава МИД КНР.

Стратегия Америки идёт вразрез с общим видением стран региона, стремящихся к миру, развитию, сотрудничеству и взаимовыгодным результатам, считает Ван И. Он отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион должен стать местом сотрудничества и развития, а не геополитической игры.

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Ранее глава МИД Китая заявлял, что новая стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе бросает Китаю открытый вызов. Ван И отметил, что призывы Вашингтона к долгосрочной конкуренции с Пекином носят серьёзный риск перерасти в "тотальную конфронтацию".

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ТАСС / AP

Оксана Попова

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