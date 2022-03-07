МИД Китая раскрыл цели Индо-Тихоокеанской стратегии США
Планы Америки идут вразрез с общим видением стран региона, стремящихся к миру, развитию, сотрудничеству и взаимовыгодным результатам, заявили в ведомстве.
Главной целью Индо-Тихоокеанской стратегии США является создание региональной версии НАТО. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции глава Министерства иностранных дел Китая Ван И.
"Истинная цель Индо-Тихоокеанской стратегии состоит в том, чтобы попытаться создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО", — сообщил глава МИД КНР.
Стратегия Америки идёт вразрез с общим видением стран региона, стремящихся к миру, развитию, сотрудничеству и взаимовыгодным результатам, считает Ван И. Он отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион должен стать местом сотрудничества и развития, а не геополитической игры.
Ранее глава МИД Китая заявлял, что новая стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе бросает Китаю открытый вызов. Ван И отметил, что призывы Вашингтона к долгосрочной конкуренции с Пекином носят серьёзный риск перерасти в "тотальную конфронтацию".
ТАСС / AP