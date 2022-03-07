МИД Китая раскрыл цели Индо-Тихоокеанской стратегии США

Главной целью Индо-Тихоокеанской стратегии США является создание региональной версии НАТО. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции глава Министерства иностранных дел Китая Ван И.

"Истинная цель Индо-Тихоокеанской стратегии состоит в том, чтобы попытаться создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО", — сообщил глава МИД КНР.

Стратегия Америки идёт вразрез с общим видением стран региона, стремящихся к миру, развитию, сотрудничеству и взаимовыгодным результатам, считает Ван И. Он отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион должен стать местом сотрудничества и развития, а не геополитической игры.