ВТБ рассказал о росте спроса на карты "Мир" в восемь раз
В организации напомнили, что VISA и Masterсard продолжают действовать в России, за исключением выполнения некоторых операций.
Спрос на цифровые карты "Мир" в банке ВТБ вырос почти в восемь раз за последние сутки. Об этом рассказали в самом кредитном учреждении.
"ВТБ фиксирует рекордный рост спроса на цифровые карты "Мир". За последние сутки клиенты ВТБ открыли в "цифре" 27 тысяч карт Национальной платёжной системы, тогда как 5 марта этот показатель составил три с половиной тысячи", — отметили в банке.
Там подчеркнули, что ВТБ уже выпустил почти 12 миллионов карт "Мир". Они принимаются как в России, так и в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане. При этом операции по картам VISA и Masterсard по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов PAY, операций за границей и оплаты в некоторых интернет-магазинах и онлайновых сервисах. ВТБ также прорабатывает возможность запуска кобейджинговых карт альтернативных платёжных систем как на пластиковом носителе, так и в цифровом виде. Планируется, что они будут доступны в рублях, долларах, евро и других валютах.
Напомним, что в ночь на 6 марта транснациональные корпорации Visa и Mastercard объявили о прекращении операций в России. Там пояснили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться их системами в других странах, а иностранные карты перестанут работать на территории РФ. В Национальной системы платёжных карт заявили, что выпущенные ранее карты Visa и Mastercard будут работать весь срок своего действия, затем они будут автоматически перевыпущены банками на базе платёжной системы "Мир".
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