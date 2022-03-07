ВТБ рассказал о росте спроса на карты "Мир" в восемь раз

Спрос на цифровые карты "Мир" в банке ВТБ вырос почти в восемь раз за последние сутки. Об этом рассказали в самом кредитном учреждении.

"ВТБ фиксирует рекордный рост спроса на цифровые карты "Мир". За последние сутки клиенты ВТБ открыли в "цифре" 27 тысяч карт Национальной платёжной системы, тогда как 5 марта этот показатель составил три с половиной тысячи", — отметили в банке.

Там подчеркнули, что ВТБ уже выпустил почти 12 миллионов карт "Мир". Они принимаются как в России, так и в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане. При этом операции по картам VISA и Masterсard по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов PAY, операций за границей и оплаты в некоторых интернет-магазинах и онлайновых сервисах. ВТБ также прорабатывает возможность запуска кобейджинговых карт альтернативных платёжных систем как на пластиковом носителе, так и в цифровом виде. Планируется, что они будут доступны в рублях, долларах, евро и других валютах.