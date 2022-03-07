НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 марта, 10:54

ВТБ рассказал о росте спроса на карты "Мир" в восемь раз

В организации напомнили, что VISA и Masterсard продолжают действовать в России, за исключением выполнения некоторых операций.

Спрос на цифровые карты "Мир" в банке ВТБ вырос почти в восемь раз за последние сутки. Об этом рассказали в самом кредитном учреждении.

"ВТБ фиксирует рекордный рост спроса на цифровые карты "Мир". За последние сутки клиенты ВТБ открыли в "цифре" 27 тысяч карт Национальной платёжной системы, тогда как 5 марта этот показатель составил три с половиной тысячи", — отметили в банке.

Там подчеркнули, что ВТБ уже выпустил почти 12 миллионов карт "Мир". Они принимаются как в России, так и в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане. При этом операции по картам VISA и Masterсard по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов PAY, операций за границей и оплаты в некоторых интернет-магазинах и онлайновых сервисах. ВТБ также прорабатывает возможность запуска кобейджинговых карт альтернативных платёжных систем как на пластиковом носителе, так и в цифровом виде. Планируется, что они будут доступны в рублях, долларах, евро и других валютах.

Напомним, что в ночь на 6 марта транснациональные корпорации Visa и Mastercard объявили о прекращении операций в России. Там пояснили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться их системами в других странах, а иностранные карты перестанут работать на территории РФ. В Национальной системы платёжных карт заявили, что выпущенные ранее карты Visa и Mastercard будут работать весь срок своего действия, затем они будут автоматически перевыпущены банками на базе платёжной системы "Мир".

Банки ответили на санкции: Что это значит для клиентов, как изменится обслуживание карт и вкладов

Банки ответили на санкции: Что это значит для клиентов, как изменится обслуживание карт и вкладов

Обложка ©

Pixabay

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1