Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду улетел в Португалию перед дерби с "Манчестер Сити", когда понял, что пропустит матч. Об этом пишет The Athletic.

По данным издания, португалец улетел на родину перед принципиальным матчем. При этом такое решение шокировало руководство клуба и партнёров Роналду по команде, которые были уверены, что он может помочь МЮ в сложнейшей встрече.