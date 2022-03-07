Роналду улетел в Португалию перед дерби с "Манчестер Сити"
Такое решение шокировало руководство клуба и его партнёров по команде.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду улетел в Португалию перед дерби с "Манчестер Сити", когда понял, что пропустит матч. Об этом пишет The Athletic.
По данным издания, португалец улетел на родину перед принципиальным матчем. При этом такое решение шокировало руководство клуба и партнёров Роналду по команде, которые были уверены, что он может помочь МЮ в сложнейшей встрече.
Ранее Лайф сообщал, что "Манчестер Сити" разгромил в дерби своих соседей из "Юнайтед" со счётом 4:1 и укрепил лидерство в турнирной таблицы чемпионата Англии.
Getty Images/Ash Donelon/Manchester United