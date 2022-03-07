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7 марта, 10:47

Роналду улетел в Португалию перед дерби с "Манчестер Сити"

Такое решение шокировало руководство клуба и его партнёров по команде.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду улетел в Португалию перед дерби с "Манчестер Сити", когда понял, что пропустит матч. Об этом пишет The Athletic.

По данным издания, португалец улетел на родину перед принципиальным матчем. При этом такое решение шокировало руководство клуба и партнёров Роналду по команде, которые были уверены, что он может помочь МЮ в сложнейшей встрече.

Гвардиола всё ближе к титулу: "Манчестер Сити" разгромил "Юнайтед" в дерби

Гвардиола всё ближе к титулу: "Манчестер Сити" разгромил "Юнайтед" в дерби

Ранее Лайф сообщал, что "Манчестер Сити" разгромил в дерби своих соседей из "Юнайтед" со счётом 4:1 и укрепил лидерство в турнирной таблицы чемпионата Англии.

Обложка ©

Getty Images/Ash Donelon/Manchester United

Шамиль Гаджиев

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