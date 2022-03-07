Правительство РФ расширило список недружественных стран — в нём весь Евросоюз
В документе уточняется, что распоряжение подготовлено в рамках Указа президента от 5 марта "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".
Правительство РФ утвердило соответствующим распоряжением перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, среди которых предсказуемо оказались США, Украина, Черногория, Швейцария, Япония и весь Евросоюз.
"В перечень вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония", — говорится в распоряжении Правительства РФ.
В документе уточняется, что распоряжение подготовлено в рамках Указа президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Дело в том, что россияне и компании, само государство и его муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий компаниям платить долги иностранным кредиторам в рублях. При этом мера будет распространяться лишь на тех кредиторов, которые совершают недружественные действия в отношении России.