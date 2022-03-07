Российские врачи достали осколок из головы подростка, попавшего под обстрел в ЛНР
По словам специалиста, делать какие-либо прогнозы относительно здоровья мальчика пока рано. Борьба за его жизнь ведётся каждую минуту.
15-летний подросток получил ранение во время миномётного обстрела в Луганской Народной Республике (ЛНР) в районе города Кировск. Парню в голову попал осколок, повредив значительную часть мозга. Благодаря помощи российских нейрохирургов инородное тело удалось вытащить, рассказала заместитель главврача Луганской республиканской детской клинической больницы Евгения Выприцкая.
"Для спасения жизни этого ребёнка работало всё здравоохранение нашей республики и не только. Специалисты из России, нейрохирурги, приехали к нам и совместно провели оперативное лечение", — рассказала она.
По словам Выприцкой, делать какие-либо прогнозы относительно здоровья мальчика пока рано. Врачи "борются за жизнь каждую минуту".
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Лайф ранее сообщал, что сегодня ВСУ нанесли удар по Луганской нефтебазе. Вероятнее всего, удар был нанесён из ракетного комплекса "Точка-У". Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту данного ракетного обстрела. О количестве пострадавших информации пока нет. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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