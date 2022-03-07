Российские врачи достали осколок из головы подростка, попавшего под обстрел в ЛНР

По словам специалиста, делать какие-либо прогнозы относительно здоровья мальчика пока рано. Борьба за его жизнь ведётся каждую минуту.

15-летний подросток получил ранение во время миномётного обстрела в Луганской Народной Республике (ЛНР) в районе города Кировск. Парню в голову попал осколок, повредив значительную часть мозга. Благодаря помощи российских нейрохирургов инородное тело удалось вытащить, рассказала заместитель главврача Луганской республиканской детской клинической больницы Евгения Выприцкая.

"Для спасения жизни этого ребёнка работало всё здравоохранение нашей республики и не только. Специалисты из России, нейрохирурги, приехали к нам и совместно провели оперативное лечение", — рассказала она.