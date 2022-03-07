Сеть магазинов Uniqlo продолжит работу в России
В компании сообщили, что одежда — это жизненная необходимость и русский народ "имеет такое же право на жизнь, как и мы".
Японский ретейлер Uniqlo продолжит работу в России, несмотря на внешнее давление. Об этом заявила компания Bloomberg со ссылкой на главу Fast Retailing Тадаши Янаи.
"Одежда — это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы", — сообщил Янаи.
Напомним, в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", о которой объявил президент России Владимир Путин, многие страны ввели санкции и ограничения в отношении РФ. Известные бренды одежды приняли решение приостановить работу на территории России. В их числе Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Marks & Spencer, Mango, H&M. Позднее об аналогичном решении объявили Calvin Klein, Tommy Hilfiger и другие.
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