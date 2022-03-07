Сеть магазинов Uniqlo продолжит работу в России

В компании сообщили, что одежда — это жизненная необходимость и русский народ "имеет такое же право на жизнь, как и мы".

Японский ретейлер Uniqlo продолжит работу в России, несмотря на внешнее давление. Об этом заявила компания Bloomberg со ссылкой на главу Fast Retailing Тадаши Янаи.