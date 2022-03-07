Цены на золото превысили $2000 за унцию впервые с августа 2020 года

Цены на золото взлетели выше $2000 за унцию после массового ухода инвесторов от рисков из-за обострения геополитической напряжённости, следует из данных торгов товарной биржи COMEX.

На торгах 7 марта фьючерсы на золото на товарной бирже COMEX достигали отметки $2005,2 за унцию, свидетельствуют данные торгов на 10:15 мск. Цены на спотовое золото достигли самого высокого уровня с 19 августа 2020 года на уровне $2000,69. Во время пандемии цена достигла 2000,7 доллара и затем снижалась.

"Сначала золото, вероятно, столкнётся с сильным сопротивлением в районе $2000, но, как только он будет пройден (при условии, что ситуация на Украине не изменится), стоимость быстро двинется в район $2100 и выше, к новым историческим максимумам", — пишет Reuters со ссылкой на старшего аналитика OANDA Джеффри Халли.



Также на утренних торгах 7 марта выросла стоимость палладия. Она достигла 3177 долларов за унцию. На долю России приходится 40% мирового производства палладия, напоминает Reuters. Металл используют в производстве автомобилей. Цена на палладий выросла на фоне опасений сбоя в поставках.