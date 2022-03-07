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7 марта, 10:34

Большунов выиграл полумарафон на 25 км в Ярославской области

Его ближайший преследователь проиграл чемпиону Олимпиады в Пекине около минуты.

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем полумарафона на 25 километров, проходившего в Рыбинске Ярославской области.

Второе место занял Никита Хабаров, проигравший Большунову около минуты. Третье место у Артёма Николаева, отставшего от победителя на минуту и одну секунду.

"Меня это напрягает": Большунов надеется, что в ближайшем будущем вновь сможет участвовать в международных турнирах

"Меня это напрягает": Большунов надеется, что в ближайшем будущем вновь сможет участвовать в международных турнирах

Добавим, что у женщин победу в полумарафоне одержала Алия Иксанова.

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ТАСС/Zuma

Шамиль Гаджиев

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