Большунов выиграл полумарафон на 25 км в Ярославской области
Его ближайший преследователь проиграл чемпиону Олимпиады в Пекине около минуты.
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем полумарафона на 25 километров, проходившего в Рыбинске Ярославской области.
Второе место занял Никита Хабаров, проигравший Большунову около минуты. Третье место у Артёма Николаева, отставшего от победителя на минуту и одну секунду.
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Добавим, что у женщин победу в полумарафоне одержала Алия Иксанова.
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ТАСС/Zuma