Большунов выиграл полумарафон на 25 км в Ярославской области

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем полумарафона на 25 километров, проходившего в Рыбинске Ярославской области.

Второе место занял Никита Хабаров, проигравший Большунову около минуты. Третье место у Артёма Николаева, отставшего от победителя на минуту и одну секунду.