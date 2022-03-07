Швыткин объяснил скрытый смысл шутки Трампа про бомбёжку России под видом Китая

Шутка бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону нужно бомбить Россию с самолётов под флагом Китая, вызывает сожаление и осуждение. Слова политика в очередной раз доказывают, что для Америки происходящее на Украине — это просто игра, сказал Лайфу депутат Госдумы Юрий Швыткин.

По его мнению, сегодняшние события накладывают отпечаток на жизнь каждого человека вне зависимости от того, в какой стране он живёт. Кто-то из этих событий пытается извлечь политическую выгоду, как президент Франции Эмманюэль Макрон или его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, а кто-то борется за экономическую выгоду. Как это делают США, считает депутат.