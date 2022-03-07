Швыткин объяснил скрытый смысл шутки Трампа про бомбёжку России под видом Китая
По его мнению, Вашингтон относится к событиям на Украине исходя из позиции "Наша хата с краю, мы ничего не знаем".
Дональд Трамп. Фото © Twitter / DonaldJTrumpJr
Шутка бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону нужно бомбить Россию с самолётов под флагом Китая, вызывает сожаление и осуждение. Слова политика в очередной раз доказывают, что для Америки происходящее на Украине — это просто игра, сказал Лайфу депутат Госдумы Юрий Швыткин.
По его мнению, сегодняшние события накладывают отпечаток на жизнь каждого человека вне зависимости от того, в какой стране он живёт. Кто-то из этих событий пытается извлечь политическую выгоду, как президент Франции Эмманюэль Макрон или его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, а кто-то борется за экономическую выгоду. Как это делают США, считает депутат.
"Ещё раз хочу подчеркнуть, что президент [России Владимир] Путин был вынужден принять решение о проведении специальной военной операции. Шутить в такой обстановке неуместно. Это ещё раз подчёркивает, что для США данная ситуация далека и они здесь рассматривают [подход] "Наша хата с краю, мы ничего не знаем". Хотя идут поставки оружия, денежных средств и манипуляция западными европейскими странами", — добавил Швыткин.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.