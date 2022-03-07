Зеленский озвучил Западу желаемые санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Instagram / zelenskiy_official
По его словам, если "вторжение" РФ на территорию Украины продолжается и страна не отказывается от своих планов, значит, необходим новый пакет ограничений.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал к новым санкциям в отношении РФ, бойкоту импорта и экспорта, в частности к отказу от нефти и нефтепродуктов. Об этом он заявил в своём видеообращении, опубликованном в "Телеграме".
"Наши тезисы в разговорах с партнёрами абсолютно логичные... Если "вторжение" продолжается и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит, нужен новый санкционный пакет. Новые санкции, новые санкционные шаги против войны, ради мира. Бойкот российского экспорта, в частности отказ от нефти и нефтепродуктов из России, это можно называть эмбарго... Бойкот импорта в Россию", — сказал глава Незалежной.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.