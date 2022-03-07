"А пораскиньте мозгами": Французы возмутились призывом США отказаться от российской нефти

Возможный запрет на поставки нефти из России в США и страны Евросоюза вызвал бурное обсуждение в "Твиттере" среди зрителей французского телеканала BFMTV. Большинство пользователей негативно восприняли это предложение. По их мнению, Вашингтон пытается разделить Европу и разрушить её экономику.

"Ах да, это называется бизнес. Сокращая предложение, мы повышаем цены и обогащаем тем самым крупные компании. Кому это выгодно? А пораскиньте мозгами", — написал один из пользователей.

Другой поиронизировал над тем, что в скором времени цены на энергоресурсы вырастут и европейским жителям придётся платить по три евро за литр бензина. Ещё один телезритель задался риторическим вопросом о том, остались ли ещё люди, которые верят, что антироссийские санкции вводятся во имя украинского народа.