"А пораскиньте мозгами": Французы возмутились призывом США отказаться от российской нефти
Пользователи иронизируют над тем, что в скором времени цены на энергоресурсы вырастут и им придётся платить по три евро за литр бензина.
Возможный запрет на поставки нефти из России в США и страны Евросоюза вызвал бурное обсуждение в "Твиттере" среди зрителей французского телеканала BFMTV. Большинство пользователей негативно восприняли это предложение. По их мнению, Вашингтон пытается разделить Европу и разрушить её экономику.
"Ах да, это называется бизнес. Сокращая предложение, мы повышаем цены и обогащаем тем самым крупные компании. Кому это выгодно? А пораскиньте мозгами", — написал один из пользователей.
Другой поиронизировал над тем, что в скором времени цены на энергоресурсы вырастут и европейским жителям придётся платить по три евро за литр бензина. Ещё один телезритель задался риторическим вопросом о том, остались ли ещё люди, которые верят, что антироссийские санкции вводятся во имя украинского народа.
"США считают нас ковриком для ног. Печально", — заключила подписчица.
Ранее Лайф рассказывал, что в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. А эксперт Гривач предсказал коллапс энергетических рынков из-за санкций. Он считает, что предлагаемый на Западе срочный переход на возобновляемые источники невозможен. Например, 4 марта стоимость газа в Европе превысила 2390 долларов за тысячу кубометров, обновив исторический максимум. Лайф также писал, что США обсуждают с Евросоюзом возможность отказа от закупки российской нефти.
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