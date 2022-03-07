ФСБ нашла у сторонника украинских националистов в Севастополе тротиловую шашку

Сотрудники УФСБ задержали сторонника украинских националистов, в доме которого в Севастополе обнаружили тротиловую шашку. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ РФ по региону.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к незаконному обороту средств поражения. Установлено, что житель Севастополя 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского национализма, хранил по месту своего проживания тротиловую шашку общей массой более 590 граммов", — говорится в ведомстве.

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму, задержано шесть сторонников "Правого сектора"*, планировавших устроить взрыв в одном из православных храмов. Кроме того, ведомство показало видео задержания подозреваемых. В ходе обысков их места жительства сотрудники изъяли вещи с символикой экстремистской организации.