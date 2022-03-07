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Опубликовано 7 марта 2022, 10:07
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Силы ДНР сбили ракету украинского комплекса "Точка-У"

Она стала 13-й по счёту, перехваченной силами Народной милиции ДНР с начала эскалации в Донбассе.

Силы Донецкой Народной Республики сбили очередную ракету "Точка-У", запущенную Вооружёнными силами Украины. В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что она была нацелена на Старобешевскую теплоэлектростанцию.

"В районе Старобешевской ТЭС силами ПВО сбита ракета "Точка-У", выпущенная ВСУ", — говорится в сообщении.

Это уже 13-я ракета тактического ракетного комплекса "Точка-У", сбитая за 19 дней с начала эскалации, подчеркнули в представительстве.

Мощный взрыв прогремел в Луганске
Мощный взрыв прогремел в Луганске

Населённые пункты ДНР регулярно подвергаются обстрелам этими ракетами. Накануне выпущенная по Горловке украинскими военными ракета "Точка-У" была ликвидирована в воздухе. Как сообщил мэр города Иван Приходько, в связи с этим были полностью уничтожены два дома. Сегодня ВСУ нанесли удар по Луганской нефтебазе. Вероятнее всего, удар был нанесён также из "Точки-У". Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту данного ракетного обстрела.

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ТАСС/Таисия Воронцова

Оксана Попова
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