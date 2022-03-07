Рогозин обратился к Западу стихами Блока "Скифы"
Он напомнил, что в поэзии русского классика прослеживается идея о роли России как миротворца на стыке Запада и Востока.
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ответил на агрессивные выпады Запада стихами Александра Блока "Скифы", которые были написаны в такой же болезненный для России период.
"Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. / Попробуйте, сразитесь с нами! Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, — С раскосыми и жадными очами! Для вас — века, для нас — единый час. Мы, как послушные холопы, Держали щит меж двух враждебных рас — Монголов и Европы!" — процитировал он русского классика.
"Скифы" написаны в 1918 году. Автор представил Россию миротворцем, стоящим как "щит меж двух враждебных рас" — между Западом и Востоком. В строчках стихотворения проводится мысль, что страна не будет втягиваться в войны по воле Старого Света, но всегда даст отпор, если понадобится.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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