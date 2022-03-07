Рогозин обратился к Западу стихами Блока "Скифы"

Он напомнил, что в поэзии русского классика прослеживается идея о роли России как миротворца на стыке Запада и Востока.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ответил на агрессивные выпады Запада стихами Александра Блока "Скифы", которые были написаны в такой же болезненный для России период.

"Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. / Попробуйте, сразитесь с нами! Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, — С раскосыми и жадными очами! Для вас — века, для нас — единый час. Мы, как послушные холопы, Держали щит меж двух враждебных рас — Монголов и Европы!" — процитировал он русского классика.