"Альфа-банк" отменил лимит по снятию наличных за рубежом

"Альфа-банк" решил отменить лимиты на снятие наличных в банкоматах за рубежом. Об этом представители учреждения сообщили в телеграм-канале.

"Мы отменили лимиты на снятие денег в зарубежных банкоматах, а также вернём комиссию "Альфа-банка" за все снятия с 0:00 воскресенья, 6 марта", — сказано в сообщении.