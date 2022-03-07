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7 марта, 09:46

"Альфа-банк" отменил лимит по снятию наличных за рубежом

Также клиентам вернут комиссию за все снятия с 0:00 воскресенья, 6 марта.

"Альфа-банк" решил отменить лимиты на снятие наличных в банкоматах за рубежом. Об этом представители учреждения сообщили в телеграм-канале.

"Мы отменили лимиты на снятие денег в зарубежных банкоматах, а также вернём комиссию "Альфа-банка" за все снятия с 0:00 воскресенья, 6 марта", — сказано в сообщении.

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ТАСС / Владимир Гердо

Оксана Попова

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