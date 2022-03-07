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7 марта, 09:43

"Собираюсь стать лучшим": Овечкин рассказал о цели своей карьеры в НХЛ

Сейчас он продолжает погоню за чехом Яромиром Ягром в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Российский нападающий команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что намерен стать лучшим европейским хоккеистов в истории НХЛ. Об этом пишет официальный сайт лиги.

"Это будет здорово. Я собираюсь стать лучшим среди всех европейских хоккеистов, игравших в НХЛ. Это будет серьёзная веха. Большое число", — заявил Овечкин.

Овечкин набрал три очка в матче НХЛ против "Сиэтла"

Овечкин набрал три очка в матче НХЛ против "Сиэтла"

Добавим, что Александр Овечкин продолжает погоню за чехом Яромиром Ягром в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

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ТАСС / AP / Nick Wass

Шамиль Гаджиев

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