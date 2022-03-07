"Собираюсь стать лучшим": Овечкин рассказал о цели своей карьеры в НХЛ

Российский нападающий команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что намерен стать лучшим европейским хоккеистов в истории НХЛ. Об этом пишет официальный сайт лиги.

"Это будет здорово. Я собираюсь стать лучшим среди всех европейских хоккеистов, игравших в НХЛ. Это будет серьёзная веха. Большое число", — заявил Овечкин.