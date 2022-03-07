Глава МИД КНР заявил о необходимости холодной головы при решении кризиса на Украине

Ван И подчеркнул, что Китай в свою очередь всегда действовал объективно и беспристрастно, независимо вырабатывая свою позицию, исходя из сути дела.

Министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции заявил, что для решения украинского вопроса требуется холодная голова, а не подливание масла в огонь.

"Причины, по которым ситуация на Украине развилась до нынешнего положения, сложные. Решение сложных проблем требует спокойствия и рациональности, а не подливания масла в огонь и обострения противоречий", — заявил министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.

По его мнению, развитие ситуации на Украине сейчас под вопросом, который волнует всё международное сообщество. Ван И подчеркнул, что Китай в свою очередь всегда действовал объективно и беспристрастно, независимо вырабатывая свою позицию, исходя из сути дела.