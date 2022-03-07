Глава МИД КНР заявил о необходимости холодной головы при решении кризиса на Украине
Ван И подчеркнул, что Китай в свою очередь всегда действовал объективно и беспристрастно, независимо вырабатывая свою позицию, исходя из сути дела.
Министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции заявил, что для решения украинского вопроса требуется холодная голова, а не подливание масла в огонь.
"Причины, по которым ситуация на Украине развилась до нынешнего положения, сложные. Решение сложных проблем требует спокойствия и рациональности, а не подливания масла в огонь и обострения противоречий", — заявил министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.
По его мнению, развитие ситуации на Украине сейчас под вопросом, который волнует всё международное сообщество. Ван И подчеркнул, что Китай в свою очередь всегда действовал объективно и беспристрастно, независимо вырабатывая свою позицию, исходя из сути дела.
"Китай полагает, что для урегулирования нынешнего кризиса необходимо придерживаться основных целей и принципов Устава ООН, уважать и защищать суверенитет и территориальную целостность всех стран, придерживаться принципа неделимости безопасности и учитывать закономерные озабоченности в сфере безопасности заинтересованных сторон", — уточнил министр и указал на то, что нужно настаивать на мирном решении конфликта, сосредоточившись на долгосрочной стабильности и порядке в регионе, а также необходимо сформировать эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности.
Ранее в МИД КНР заявили, что стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе бросает вызов Китаю. Там подчеркнули, что призывы Вашингтона к долгосрочной конкуренции могут перерасти в "тотальную конфронтацию".
ТАСС / EPA / WU HONG / POOL