ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 марта 2022, 09:41
6040

Глава МИД КНР заявил о необходимости холодной головы при решении кризиса на Украине

Ван И подчеркнул, что Китай в свою очередь всегда действовал объективно и беспристрастно, независимо вырабатывая свою позицию, исходя из сути дела.

Министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции заявил, что для решения украинского вопроса требуется холодная голова, а не подливание масла в огонь.

"Причины, по которым ситуация на Украине развилась до нынешнего положения, сложные. Решение сложных проблем требует спокойствия и рациональности, а не подливания масла в огонь и обострения противоречий", — заявил министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.

По его мнению, развитие ситуации на Украине сейчас под вопросом, который волнует всё международное сообщество. Ван И подчеркнул, что Китай в свою очередь всегда действовал объективно и беспристрастно, независимо вырабатывая свою позицию, исходя из сути дела.

Глава МИД КНР призвал Россию, ЕС, НАТО и США к диалогу на равных
Глава МИД КНР призвал Россию, ЕС, НАТО и США к диалогу на равных

"Китай полагает, что для урегулирования нынешнего кризиса необходимо придерживаться основных целей и принципов Устава ООН, уважать и защищать суверенитет и территориальную целостность всех стран, придерживаться принципа неделимости безопасности и учитывать закономерные озабоченности в сфере безопасности заинтересованных сторон", — уточнил министр и указал на то, что нужно настаивать на мирном решении конфликта, сосредоточившись на долгосрочной стабильности и порядке в регионе, а также необходимо сформировать эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности.

Ранее в МИД КНР заявили, что стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе бросает вызов Китаю. Там подчеркнули, что призывы Вашингтона к долгосрочной конкуренции могут перерасти в "тотальную конфронтацию".


BannerImage

ТАСС / EPA / WU HONG / POOL

Виктория Дитрих
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar