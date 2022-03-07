В МИД РФ заявили, что от состояния отношений Москвы и Берлина зависит мир на континенте

В ведомстве выразили надежду, что в конечном итоге здравый смысл возобладает и к ФРГ придёт понимание бесперспективности "сжигания мостов".

От германо-российских отношений зависит мир на континенте, заявил в интервью РИА "Новости" директор 3-го Европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Олег Тяпкин.

"Надеемся, что в конечном итоге здравый смысл возобладает и к Берлину придёт понимание бесперспективности "сжигания мостов", ведь "послезавтра" наступит обязательно", — поделился Тяпкин.