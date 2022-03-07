В МИД РФ заявили, что от состояния отношений Москвы и Берлина зависит мир на континенте
В ведомстве выразили надежду, что в конечном итоге здравый смысл возобладает и к ФРГ придёт понимание бесперспективности "сжигания мостов".
От германо-российских отношений зависит мир на континенте, заявил в интервью РИА "Новости" директор 3-го Европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Олег Тяпкин.
"Надеемся, что в конечном итоге здравый смысл возобладает и к Берлину придёт понимание бесперспективности "сжигания мостов", ведь "послезавтра" наступит обязательно", — поделился Тяпкин.
Он считает, что "при всей остроте нынешних разногласий Россия и Германия останутся соседями в Европе, от состояния отношений между которыми будут зависеть мир и процветание на континенте".
Ранее Лайф сообщал, что Германия намерена поставить Украине 2700 зенитных ракет "Стрела". При этом канцлер страны Олаф Шольц заверил, что Запад не допустит вмешательства НАТО в конфликт на Украине. Ранее в МИД заявили, что Россия разочарована решением ФРГ поставлять оружие на Украину. Также Москва озабочена тем, что в нынешней ситуации немецкое вооружение в Незалежной может стать лёгкой добычей для террористов и мародёров. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV