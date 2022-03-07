ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 марта 2022, 09:29

В МИД РФ заявили, что от состояния отношений Москвы и Берлина зависит мир на континенте

В ведомстве выразили надежду, что в конечном итоге здравый смысл возобладает и к ФРГ придёт понимание бесперспективности "сжигания мостов".

От германо-российских отношений зависит мир на континенте, заявил в интервью РИА "Новости" директор 3-го Европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Олег Тяпкин.

"Надеемся, что в конечном итоге здравый смысл возобладает и к Берлину придёт понимание бесперспективности "сжигания мостов", ведь "послезавтра" наступит обязательно", — поделился Тяпкин.

Он считает, что "при всей остроте нынешних разногласий Россия и Германия останутся соседями в Европе, от состояния отношений между которыми будут зависеть мир и процветание на континенте".

Дипломат Тяпкин: События на Украине изменят отношения России с США и ЕС
Дипломат Тяпкин: События на Украине изменят отношения России с США и ЕС

Ранее Лайф сообщал, что Германия намерена поставить Украине 2700 зенитных ракет "Стрела". При этом канцлер страны Олаф Шольц заверил, что Запад не допустит вмешательства НАТО в конфликт на Украине. Ранее в МИД заявили, что Россия разочарована решением ФРГ поставлять оружие на Украину. Также Москва озабочена тем, что в нынешней ситуации немецкое вооружение в Незалежной может стать лёгкой добычей для террористов и мародёров. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий.

BannerImage

ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • МИД РФ
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar