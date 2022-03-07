Полный багажник оружия: Появилось видео задержания в ЛНР украинских разведчиков, планировавших теракты в России

Также в их автомобиле обнаружили боеприпасы, которые должны были использоваться для воплощения их преступных замыслов.

Задержание в Луганске двух агентов разведки Минобороны Украины, которые планировали теракты. Видео © Telegram / ЛуганскИнформЦентр

Появились кадры задержания в Луганске двух агентов разведки Минобороны Украины, которые планировали устроить теракты на территории Донбасса и России. Видео публикует "ЛуганскИнформЦентр".

Оперативники ЛНР показали, что в автомобиле задержанные провозили оружие и боеприпасы — в багажнике весь этот арсенал был плотно прикрыт покрывалом. Сопротивления злоумышленники не оказали и явно были застигнуты врасплох.