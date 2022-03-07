Полный багажник оружия: Появилось видео задержания в ЛНР украинских разведчиков, планировавших теракты в России
Также в их автомобиле обнаружили боеприпасы, которые должны были использоваться для воплощения их преступных замыслов.
Задержание в Луганске двух агентов разведки Минобороны Украины, которые планировали теракты. Видео © Telegram / ЛуганскИнформЦентр
Появились кадры задержания в Луганске двух агентов разведки Минобороны Украины, которые планировали устроить теракты на территории Донбасса и России. Видео публикует "ЛуганскИнформЦентр".
Оперативники ЛНР показали, что в автомобиле задержанные провозили оружие и боеприпасы — в багажнике весь этот арсенал был плотно прикрыт покрывалом. Сопротивления злоумышленники не оказали и явно были застигнуты врасплох.
Как уже сообщал Лайф, они были задержаны 6 марта в Луганске. Изначально диверсия готовилась на территории нефтебазы в городе Ровеньки, но после начала "Операции Z" планы разведчиков поменялись. Сейчас задержанные дают признательные показания.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Telegram / ЛуганскИнформЦентр