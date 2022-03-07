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7 марта, 09:03

Делегация России вылетела в Белоруссию на переговоры с Украиной

Ранее представители двух стран уже дважды встречались для обсуждения условий прекращения "Операции Z" — в Гомельской области и Беловежской Пуще.

<p>Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/belta_telegramm/107293" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BELTA</a></p>

Фото © Телеграм-канал BELTA

Делегация России вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной, которые могут состояться уже сегодня. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь". Состав делегаций, как и время начала встречи, не приводится.

Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров планируется в начале следующей недели. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Андрей Бражников

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