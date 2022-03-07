Делегация России вылетела в Белоруссию на переговоры с Украиной
Ранее представители двух стран уже дважды встречались для обсуждения условий прекращения "Операции Z" — в Гомельской области и Беловежской Пуще.
Фото © Телеграм-канал BELTA
Делегация России вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной, которые могут состояться уже сегодня. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь". Состав делегаций, как и время начала встречи, не приводится.
Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров планируется в начале следующей недели. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.