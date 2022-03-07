Пасечник: Практически вся территория ЛНР освобождена

Большая часть территории Луганской Народной Республики освобождена от подразделений ВСУ и взята под контроль, армия ЛНР окружает оставшиеся населённые пункты. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия-1" .

"Практически вся территория ЛНР, большая её часть, освобождена. <...> Ещё мы не освободили достаточно серьёзный укрепрайон — это Северодонецк, Рубежное, Лисичанск. Они практически взяты в кольцо", — отметил он.