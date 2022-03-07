Пасечник: Практически вся территория ЛНР освобождена
В настоящее время взят в кольцо серьёзный укрепрайон — это Северодонецк, Рубежное, Лисичанск.
Большая часть территории Луганской Народной Республики освобождена от подразделений ВСУ и взята под контроль, армия ЛНР окружает оставшиеся населённые пункты. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия-1".
"Практически вся территория ЛНР, большая её часть, освобождена. <...> Ещё мы не освободили достаточно серьёзный укрепрайон — это Северодонецк, Рубежное, Лисичанск. Они практически взяты в кольцо", — отметил он.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Таисия Воронцова