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7 марта, 08:30

В МИД Китая заявили о независимых от внешних факторов отношениях с Россией

Кроме того, министр Ван И подчеркнул свободу в китайско-российском взаимодействии, базирующемся на принципах неприсоединения к альянсам и неконфронтации.

Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил, что отношения России и Китая характеризуются своей независимостью от негативного влияния внешних факторов и третьих сторон. Об этом он сообщил на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей парламента ВСНП.

"Намерен подчеркнуть, что российско-китайские отношения важны своей независимостью. Они базируются на принципах неприсоединения к альянсам и неконфронтации, а также характеризуются тем, что они не направлены против третьих сторон. Мы убеждены, что наши отношения свободны от внешнего вмешательства или разногласий, спровоцированных какой-либо третьей страной", — заявил министр.

Ранее в ходе телефонного разговора с госсекретарём Америки Энтони Блинкеном Ван И призвал Россию, Евросоюз, НАТО и США вести диалог на равноправной основе. Он также предложил добиваться построения сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности в соответствии с принципом неделимости безопасности.

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ИТАР-ТАСС / Юрий Смитюк

Виктория Дитрих

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