В МИД Китая заявили о независимых от внешних факторов отношениях с Россией

Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил, что отношения России и Китая характеризуются своей независимостью от негативного влияния внешних факторов и третьих сторон. Об этом он сообщил на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей парламента ВСНП.

"Намерен подчеркнуть, что российско-китайские отношения важны своей независимостью. Они базируются на принципах неприсоединения к альянсам и неконфронтации, а также характеризуются тем, что они не направлены против третьих сторон. Мы убеждены, что наши отношения свободны от внешнего вмешательства или разногласий, спровоцированных какой-либо третьей страной", — заявил министр.