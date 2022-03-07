МИД: Россия разочарована решением ФРГ поставлять оружие на Украину
Также Москва озабочена тем, что в нынешней ситуации немецкое вооружение в Незалежной может стать лёгкой добычей для террористов и мародёров.
Россия разочарована тем, что Германия приняла решение поставлять оружие Украине. Об этом заявил директор 3-го европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе", — сказал дипломат в интервью РИА "Новости".
Он отметил, что отказ ФРГ поставлять оружие Киеву отчасти был обусловлен соображениями исторической ответственности Германии перед народами бывшего Советского Союза. По словам Тяпкина, у России также вызывает озабоченность тот факт, что в нынешней ситуации немецкое оружие на Украине может стать лёгкой добычей для террористов и мародёров.
Ранее стало известно, что Германия намерена поставить Украине 2700 зенитных ракет "Стрела". По данным DPA, Минобороны ФРГ уже несколько дней проверяет, можно ли реализовать дополнительные поставки оружия Незалежной. При этом канцлер страны Олаф Шольц заверил, что Запад не допустит вмешательства НАТО в конфликт на Украине. По его словам, Германия и другие страны видят потенциальную опасность такого решения и военное вмешательство Североатлантического альянса может стать ошибкой.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий.
Twitter / Armáda ČR