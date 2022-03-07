МИД: Россия разочарована решением ФРГ поставлять оружие на Украину

Также Москва озабочена тем, что в нынешней ситуации немецкое вооружение в Незалежной может стать лёгкой добычей для террористов и мародёров.

Россия разочарована тем, что Германия приняла решение поставлять оружие Украине. Об этом заявил директор 3-го европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

"Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе", — сказал дипломат в интервью РИА "Новости".

Он отметил, что отказ ФРГ поставлять оружие Киеву отчасти был обусловлен соображениями исторической ответственности Германии перед народами бывшего Советского Союза. По словам Тяпкина, у России также вызывает озабоченность тот факт, что в нынешней ситуации немецкое оружие на Украине может стать лёгкой добычей для террористов и мародёров.