Минобороны Южной Кореи указало на "разумные границы" в поставке летального оружия Киеву

Незалежная заявляла о нужде в автоматах, противотанковых ракетах, шлемах, бронежилетах и развединформации, полученной со спутников.

Корея видит определённые границы в сфере возможных поставок на Украину летальных вооружений. Об этом заявил на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель южнокорейского Минобороны Пу Сын Чхан. Он сообщил, что правительство страны получило документ от Украины с просьбой оказать военную и гуманитарную помощь.

"Хотел бы чётко заявить, что существуют границы в поставках летальных вооружений", — подчеркнул Чхан и отказался уточнить, какие варианты поддержки Киева рассматриваются в настоящее время, отметив, что "этот вопрос обсуждается дипломатами".