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Регион
Опубликовано 7 марта 2022, 08:07
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Минобороны Южной Кореи указало на "разумные границы" в поставке летального оружия Киеву

Незалежная заявляла о нужде в автоматах, противотанковых ракетах, шлемах, бронежилетах и развединформации, полученной со спутников.

Корея видит определённые границы в сфере возможных поставок на Украину летальных вооружений. Об этом заявил на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель южнокорейского Минобороны Пу Сын Чхан. Он сообщил, что правительство страны получило документ от Украины с просьбой оказать военную и гуманитарную помощь.

"Хотел бы чётко заявить, что существуют границы в поставках летальных вооружений", — подчеркнул Чхан и отказался уточнить, какие варианты поддержки Киева рассматриваются в настоящее время, отметив, что "этот вопрос обсуждается дипломатами".

Многие южнокорейские аналитики считают, что такая расплывчатая формулировка говорит о нежелании Сеула поставлять Киеву оружие и боеприпасы. В Минобороны Южной Кореи рассказали, что республика сосредоточится на отправке в Незалежную гуманитарной помощи, включая одеяла и сухие пайки. Между тем Киев заявлял о нужде в автоматах, противотанковых ракетах, шлемах, бронежилетах и развединформации, полученной со спутников.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий.

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Pixabay

Оксана Попова
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