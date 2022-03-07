Самолёт "Уральских авиалиний" прибыл в Москву после задержки в аэропорту Шарм-эль-Шейха
В ночь с 5 на 6 марта вылет Airbus А321 VQ-BKY с 236 пассажирами отложили в связи с закрытием воздушного пространства стран Евросоюза для российских самолётов.
Авиационные власти Египта после проверки документов выдали "Уральским авиалиниям" разрешение на выполнение отложенного рейса Шарм-эль-Шейх – Москва, самолёт прибыл в столицу, сообщается в телеграм-канале авиакомпании.
"После проверки документов авиационные власти Египта выдали "Уральским авиалиниям" разрешение на выполнение рейса U61886. Airbus А321 VQ-BKY вернулся сегодня из Шарм-эль-Шейха в Москву с 236 пассажирами на борту", — говорится в сообщении. Вчера ночью вылет рейса отложили в связи с закрытием воздушного пространства стран Евросоюза для российских самолётов.
Ранее в СМИ появилась информация, что лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии" с российскими туристами на борту не смог вылететь из египетского Шарм-эль-Шейха из-за обращения к авиационным властям Египта зарубежного лизингодателя. Напомним, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям остановить все рейсы за рубеж с 6 марта. Ограничения касаются перевозчиков, у которых самолёты находятся в лизинге от иностранных компаний. Запрет на авиасообщение касается тех стран, которые присоединились к антироссийским санкциям и закрыли своё воздушное пространство. "Аэрофлот", а также его "дочки" "Россия" и "Аврора" сообщили, что с 8 марта приостанавливают все международные рейсы, кроме полётов в Минск. Позже лоукостер "Победа" объявил об аналогичном решении.
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t.me / UralAirlines_Official