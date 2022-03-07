Самолёт "Уральских авиалиний" прибыл в Москву после задержки в аэропорту Шарм-эль-Шейха

Авиационные власти Египта после проверки документов выдали "Уральским авиалиниям" разрешение на выполнение отложенного рейса Шарм-эль-Шейх – Москва, самолёт прибыл в столицу, сообщается в телеграм-канале авиакомпании.

"После проверки документов авиационные власти Египта выдали "Уральским авиалиниям" разрешение на выполнение рейса U61886. Airbus А321 VQ-BKY вернулся сегодня из Шарм-эль-Шейха в Москву с 236 пассажирами на борту", — говорится в сообщении. Вчера ночью вылет рейса отложили в связи с закрытием воздушного пространства стран Евросоюза для российских самолётов.