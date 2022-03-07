Минобороны РФ показало кадры продвижения танковой колонны в Киевской области
На видео тяжёлые боевые бронированные машины едут по заснеженным киевским пустым дорогам. На обочине стоит несколько десятков грузовых военных автомобилей.
Продвижение танкового подразделения России в Киевской области. Видео © Минобороны России
Министерство обороны РФ показало кадры продвижения российского танкового подразделения в Киевской области в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса.
На видео колонна из тяжёлых боевых бронированных машин едет по заснеженным киевским пустым дорогам. На обочине стоит несколько десятков грузовых военных автомобилей. При этом никаких звуков боевых действий не слышно. Сегодня на Украине Россия объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.
Ранее Лайф опубликовал видео работы истребителей Су-35 в ходе спецоперации на Украине. Лётчики противодействуют ведению воздушной разведки, а также пытаются предотвратить удары беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Минобороны России