Минобороны РФ показало кадры продвижения танковой колонны в Киевской области

На видео колонна из тяжёлых боевых бронированных машин едет по заснеженным киевским пустым дорогам. На обочине стоит несколько десятков грузовых военных автомобилей. При этом никаких звуков боевых действий не слышно. Сегодня на Украине Россия объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.