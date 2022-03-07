Минобороны РФ показало кадры перехвата воздушных целей и уничтожения дронов ВСУ с Су-35
Лётчики-истребители противодействуют ведению разведки в небе, а также пытаются предотвратить удары украинских беспилотных летательных аппаратов.
Самолёты Су-35 ВКС России на военной спецоперации на Украине. Видео © VK / Минобороны России
Министерство обороны РФ показало кадры работы Су-35 ВКС России в ходе "Операции Z" на Украине. Экипажи истребителей выполняют задачи по перехвату воздушных целей и нанесению ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры националистических групп.
Лётчики-истребители противодействуют ведению воздушной разведки, нанесению ударов авиацией и беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Боевое применение выполняется на малых, средних и больших высотах, а бортовое оборудование самолётов позволяет использовать авиационные средства поражения с максимальной точностью.
Как сообщал Лайф, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
VK / Минобороны России