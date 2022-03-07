Минобороны РФ показало кадры перехвата воздушных целей и уничтожения дронов ВСУ с Су-35

Лётчики-истребители противодействуют ведению разведки в небе, а также пытаются предотвратить удары украинских беспилотных летательных аппаратов.

Самолёты Су-35 ВКС России на военной спецоперации на Украине. Видео © VK / Минобороны России

Министерство обороны РФ показало кадры работы Су-35 ВКС России в ходе "Операции Z" на Украине. Экипажи истребителей выполняют задачи по перехвату воздушных целей и нанесению ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры националистических групп.