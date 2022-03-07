В рядах ВСУ заметили диверсантов из Грузинского легиона во главе с командиром Мамукой

Все участники группы участвовали в боевых действиях против России в Южной Осетии и Абхазии, а также принимали участие в миссиях в Афганистане и Ираке.

На Украине действует диверсионно-разведывательная группа "Грузинский национальный легион", сообщил РИА "Новости" информированный источник. По его информации, деятельность отряда координируется ВСУ и спецслужбами.

Грузинский национальный легион состоит примерно из 25 человек, преимущественно граждан Грузии. Действует в качестве диверсионно-разведывательной группы, в основном в Луганской области Украины. Подборка добровольцев проходит на территории Грузии из числа националистов, имеющих опыт ведения боевых действий против России, в том числе из участников грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликта, а также миссий в Афганистане и Ираке в составе Вооружённых сил Грузии", — сказал собеседник агентства.