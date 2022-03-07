В рядах ВСУ заметили диверсантов из Грузинского легиона во главе с командиром Мамукой
Все участники группы участвовали в боевых действиях против России в Южной Осетии и Абхазии, а также принимали участие в миссиях в Афганистане и Ираке.
На Украине действует диверсионно-разведывательная группа "Грузинский национальный легион", сообщил РИА "Новости" информированный источник. По его информации, деятельность отряда координируется ВСУ и спецслужбами.
Грузинский национальный легион состоит примерно из 25 человек, преимущественно граждан Грузии. Действует в качестве диверсионно-разведывательной группы, в основном в Луганской области Украины. Подборка добровольцев проходит на территории Грузии из числа националистов, имеющих опыт ведения боевых действий против России, в том числе из участников грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликта, а также миссий в Афганистане и Ираке в составе Вооружённых сил Грузии", — сказал собеседник агентства.
По его словам, полевым командиром Грузинского национального легиона является Мамулашвили Ушанги, известный как Мамука. Это уроженец города Тбилиси 22.04.1978 года рождения.
Как сообщал Лайф, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Zuma