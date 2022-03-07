NHK: Япония боится сбоя поставок при закрытии неба для российских самолётов
При этом в правящей партии высказывают мнение о том, что Токио должен "выровнять шаг" с Европой и призвать к этому другие страны Азии.
Власти Японии выразили опасения, что при закрытии неба для российских самолётов могут возникнуть сложности с импортом товаров в страну. Об этом сообщил телеканал NHK.
"Географическое положение Японии отличается от США и европейских стран. Если Россия примет ответные меры, то это окажет большое влияние на поставки товаров", — считают в правительстве государства.
В то же время в правящей Либерально-демократической партии Японии высказывают мнение о том, что Токио должен "выровнять шаг" с Европой, запретившей полёты российским авиакомпаниям в своём воздушном пространстве, а также призвать к этому решению другие страны Азии.
Напомним, что в ночь на 28 февраля в силу вступило решение Евросоюза о полном закрытии неба для российских воздушных судов. Аналогичное решение приняли США, Канада, Швейцария и ещё несколько государств. Россия приняла ответные меры, сначала закрыв небо для 36 стран, а затем ещё для одной — Швейцарии. Кроме того, Лайф писал, что Boeing приостановил обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний. Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам. Лайф следит за развитием событий.
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