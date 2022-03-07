NHK: Япония боится сбоя поставок при закрытии неба для российских самолётов

Власти Японии выразили опасения, что при закрытии неба для российских самолётов могут возникнуть сложности с импортом товаров в страну. Об этом сообщил телеканал NHK.

"Географическое положение Японии отличается от США и европейских стран. Если Россия примет ответные меры, то это окажет большое влияние на поставки товаров", — считают в правительстве государства.