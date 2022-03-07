Бастрыкин поручил расследовать ракетный удар по Луганской нефтебазе со стороны ВСУ

Атаковать объект могли из тактического комплекса "Точка-У", после чего там возник серьёзный пожар.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ракетного обстрела Луганской нефтебазы со стороны ВСУ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По данным СМИ, сегодня утром в результате ракетного удара со стороны украинских националистов произошли взрыв и последующее возгорание на нефтебазе в Луганске. Информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняется", — говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин дал поручение следователям центрального аппарата обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для установления причастных к этому обстрелу лиц. Информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняется, отметили в СК.