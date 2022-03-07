Бастрыкин поручил расследовать ракетный удар по Луганской нефтебазе со стороны ВСУ
Атаковать объект могли из тактического комплекса "Точка-У", после чего там возник серьёзный пожар.
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ракетного обстрела Луганской нефтебазы со стороны ВСУ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"По данным СМИ, сегодня утром в результате ракетного удара со стороны украинских националистов произошли взрыв и последующее возгорание на нефтебазе в Луганске. Информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняется", — говорится в сообщении ведомства.
Бастрыкин дал поручение следователям центрального аппарата обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для установления причастных к этому обстрелу лиц. Информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняется, отметили в СК.
Ранее Лайф сообщал, что в небе над Горловкой была ликвидирована украинская ракета "Точка-У", выпущенная по населённому пункту. В результате несколько домов в городе оказались полностью уничтожены.