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7 марта, 07:20

Бастрыкин поручил расследовать ракетный удар по Луганской нефтебазе со стороны ВСУ

Атаковать объект могли из тактического комплекса "Точка-У", после чего там возник серьёзный пожар.

<p>Скриншот кадра из видео © Telegram / <a href="https://t.me/chp_donetsk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЧП Донецк Z</a></p>

Скриншот кадра из видео © Telegram / ЧП Донецк Z

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ракетного обстрела Луганской нефтебазы со стороны ВСУ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По данным СМИ, сегодня утром в результате ракетного удара со стороны украинских националистов произошли взрыв и последующее возгорание на нефтебазе в Луганске. Информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняется", — говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин дал поручение следователям центрального аппарата обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для установления причастных к этому обстрелу лиц. Информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняется, отметили в СК.

Пожарные приступили к тушению Луганской нефтебазы после обстрела со стороны ВСУ

Пожарные приступили к тушению Луганской нефтебазы после обстрела со стороны ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что в небе над Горловкой была ликвидирована украинская ракета "Точка-У", выпущенная по населённому пункту. В результате несколько домов в городе оказались полностью уничтожены.

Александра Васильева

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