Стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $2600 за тысячу кубометров

Цена газа на бирже в Европе четвёртый торговый день подряд бьёт рекорды. В ходе сегодняшних торгов стоимость превысила 2600 долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до 2 610,7 доллара за тысячу кубометров, или 231 евро за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару). В целом стоимость голубого топлива с начала торгов выросла более чем на 20%.