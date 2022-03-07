Стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $2600 за тысячу кубометров
В целом стоимость голубого топлива с начала торгов увеличилась более чем на 20%.
Цена газа на бирже в Европе четвёртый торговый день подряд бьёт рекорды. В ходе сегодняшних торгов стоимость превысила 2600 долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до 2 610,7 доллара за тысячу кубометров, или 231 евро за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару). В целом стоимость голубого топлива с начала торгов выросла более чем на 20%.
Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил о непростой ситуации с энергоснабжением страны будущей зимой в том случае, если поставки газа и угля из России прекратятся.