В Китае рассказали, как Байден столкнул Россию и Украину с помощью стремления Киева в НАТО
Политолог Цзюнь убеждён, что ситуация в мировом сообществе начала ухудшаться, когда он занял пост главы Белого дома и начал продвигать свою политику по сплочению альянса.
Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / The White House
США и НАТО продолжают "подливать масло в огонь и раздавать ножи", в то время как Китай призывает снизить уровень напряжённости и мирно урегулировать конфликт вокруг Украины, заявил руководитель Шанхайского научного общества по России, Восточной Европе и Центральной Азии Лю Цзюнь в статье для издания Global Times.
"Именно Штаты с расширением НАТО на восток и наращиванием давления на Россию больше всех способствовали обострению украинского кризиса до такой степени", — считает политолог.
Он убеждён, что Вашингтон использовал желание Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу, чтобы поддерживать противостояние Киева и Москвы. По мнению Цзюня, ситуация в мировом сообществе начала ухудшаться, когда пост президента США занял Джо Байден, желающий сплотить трансатлантический блок и альянс. Также эксперт прокомментировал ситуацию с распространением западными СМИ "эксклюзивных" фейков. Он считает, что издания, "с серьёзным лицом" публикующие подобные новости со ссылкой на некие данные разведки, преследуют политические цели. Они фабрикуют фейки, чтобы повлиять на общественное мнение в странах с другими ценностями и идеологией.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что НАТО не собирается бросать вызов Москве, отметив, что альянс не ставит под сомнение существование России как мировой державы. Он также добавил, что происходящее на Украине не является конфликтом НАТО и таковым не станет.