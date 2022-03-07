В Китае рассказали, как Байден столкнул Россию и Украину с помощью стремления Киева в НАТО

США и НАТО продолжают "подливать масло в огонь и раздавать ножи", в то время как Китай призывает снизить уровень напряжённости и мирно урегулировать конфликт вокруг Украины, заявил руководитель Шанхайского научного общества по России, Восточной Европе и Центральной Азии Лю Цзюнь в статье для издания Global Times.

"Именно Штаты с расширением НАТО на восток и наращиванием давления на Россию больше всех способствовали обострению украинского кризиса до такой степени", — считает политолог.

Он убеждён, что Вашингтон использовал желание Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу, чтобы поддерживать противостояние Киева и Москвы. По мнению Цзюня, ситуация в мировом сообществе начала ухудшаться, когда пост президента США занял Джо Байден, желающий сплотить трансатлантический блок и альянс. Также эксперт прокомментировал ситуацию с распространением западными СМИ "эксклюзивных" фейков. Он считает, что издания, "с серьёзным лицом" публикующие подобные новости со ссылкой на некие данные разведки, преследуют политические цели. Они фабрикуют фейки, чтобы повлиять на общественное мнение в странах с другими ценностями и идеологией.