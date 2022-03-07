Цена газа в Европе превысила $3000 и обновила исторический максимум
В целом стоимость голубого топлива с начала торгов растёт более чем на 39%.
Цена газа на бирже в Европе четвёртый торговый день подряд бьёт рекорды. В ходе сегодняшних торгов стоимость превысила 3000 долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Так, стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3 017,5 за 1 тыс. куб. м, или 267 евро за МВт ч, исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). В целом стоимость голубого топлива с начала торгов растёт на 39%.
Ранее Лайф менее получаса назад писал, что цены на газ в Европе обновили исторический максимум, достигнув 2600 долларов. Эксперты связывают такой рост с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
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