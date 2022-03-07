Раненая украинка рассказала о зверствах мародёров, убийстве мужа и помощи российских военных

Последние своевременно пришли женщине на помощь, откликнувшись на просьбу её дочери, которая рассказала о маме с огнестрельным ранением.

Раненая украинка рассказала о мародёрстве и убийстве мужа. Видео © Минобороны РФ

В Мозырскую городскую больницу российскими военнослужащими была доставлена гражданка Украины с проникающим огнестрельным ранением грудной клетки, которая поделилась трагичной историей о том, как она вместе с мужем и дочкой, как и многие другие семьи, бежала из Киева. Вечером 5 марта их семья подверглась нападению вооружённых мародёров, в результате которого муж был убит, а сама женщина получила ранение, сообщило Минобороны РФ.

По словам пострадавшей, семья уехала из Киева и находилась на даче в Макаровском районе Киевской области, там мародёры и застрелили мужа, а её дочка добралась до российских военнослужащих, которые увезли женщину в медпункт в лагере под Ирпенью, а после оказания медицинской помощи эвакуировали её и дочь в городскую больницу Мозыря (Республика Беларусь). Российские военнослужащие своевременно пришли на помощь, откликнувшись на просьбу ребёнка.