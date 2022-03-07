Китай заявил о планах предпринять активные усилия для разрешения кризиса на Украине

При этом там не уточнили, что именно намерены сделать власти страны для урегулирования конфликта в Незалежной.

Власти Китая намерены играть конструктивную роль в разрешении кризиса на Украине, заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время своего выступления на пресс-конференции в ходе двух сессий высшего консультативного и законодательного органов страны.

"Китай продолжит прилагать активные усилия для преодоления кризисной ситуации на Украине", — подчеркнул глава МИД страны.