Китай заявил о планах предпринять активные усилия для разрешения кризиса на Украине
При этом там не уточнили, что именно намерены сделать власти страны для урегулирования конфликта в Незалежной.
Власти Китая намерены играть конструктивную роль в разрешении кризиса на Украине, заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время своего выступления на пресс-конференции в ходе двух сессий высшего консультативного и законодательного органов страны.
"Китай продолжит прилагать активные усилия для преодоления кризисной ситуации на Украине", — подчеркнул глава МИД страны.
Ранее в ходе телефонного разговора с госсекретарём Америки Энтони Блинкеном Ван И призвал Россию, Евросоюз, НАТО и США вести диалог на равноправной основе. Он также предложил добиваться построения сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности в соответствии с принципом неделимости безопасности.