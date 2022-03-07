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Регион
Опубликовано 7 марта 2022, 08:10
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Китай заявил о планах предпринять активные усилия для разрешения кризиса на Украине

При этом там не уточнили, что именно намерены сделать власти страны для урегулирования конфликта в Незалежной.

Власти Китая намерены играть конструктивную роль в разрешении кризиса на Украине, заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время своего выступления на пресс-конференции в ходе двух сессий высшего консультативного и законодательного органов страны.

"Китай продолжит прилагать активные усилия для преодоления кризисной ситуации на Украине", — подчеркнул глава МИД страны.

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Ранее в ходе телефонного разговора с госсекретарём Америки Энтони Блинкеном Ван И призвал Россию, Евросоюз, НАТО и США вести диалог на равноправной основе. Он также предложил добиваться построения сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности в соответствии с принципом неделимости безопасности.

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Александра Васильева
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