В России за сутки госпитализировали 3804 пациента с коронавирусом
За это же время врачи выписали из больниц в связи с выздоровлением 122 619 инфицированных.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
В России за сутки выявили 73 162 новых случая заражения коронавирусом, это минимум с 25 января. Таким образом, в стране ковидом с начала пандемии заразилось 17 014 818 человек, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Число госпитализаций из-за коронавируса за последние сутки увеличилось на 3804, что на 53,8% меньше показателя предыдущего дня. За это же время врачи выписали из больниц в связи с выздоровлением 122 619 пациентов, ещё 668 инфицированных умерли.
Ранее Александр Гинцбург анонсировал первую фазу испытаний "коктейля из антител" против ковида. Если всё пройдёт успешно, эксперты выдадут разрешение на проведение второй фазы, отметил глава НИЦ.