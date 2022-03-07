В России за сутки госпитализировали 3804 пациента с коронавирусом

В России за сутки выявили 73 162 новых случая заражения коронавирусом, это минимум с 25 января. Таким образом, в стране ковидом с начала пандемии заразилось 17 014 818 человек, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число госпитализаций из-за коронавируса за последние сутки увеличилось на 3804, что на 53,8% меньше показателя предыдущего дня. За это же время врачи выписали из больниц в связи с выздоровлением 122 619 пациентов, ещё 668 инфицированных умерли.