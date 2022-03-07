Стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $3 300 за тысячу кубометров

Во время утренних торгов цена газа в Европе ускорила рост и вновь обновила исторический максимум. Стоимость тысячи кубометров голубого топлива превысила 3300 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Прошлый рекорд был установлен всего полчаса назад. Цена газа превысила 3000 долларов за тысячу кубических метров. Эксперты связывают такой рост с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.