Стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $3 300 за тысячу кубометров
По мнению экспертов, удорожание голубого топлива связано с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ.
Во время утренних торгов цена газа в Европе ускорила рост и вновь обновила исторический максимум. Стоимость тысячи кубометров голубого топлива превысила 3300 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Прошлый рекорд был установлен всего полчаса назад. Цена газа превысила 3000 долларов за тысячу кубических метров. Эксперты связывают такой рост с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Кроме того, в мире растут цены и на нефть марки Brent. Сегодня ночью её стоимость впервые с 2012 года преодолела отметку в $130 за баррель. Ранее Лайф писал, что в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. А эксперт Гривач предсказал коллапс энергетических рынков из-за санкций. Он считает, что предлагаемый на Западе срочный переход на возобновляемые источники невозможен. Например, 4 марта стоимость газа в Европе превысила 2390 долларов за тысячу кубометров и обновила исторический максимум.
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