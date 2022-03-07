Канадская провинция Альберта вызвалась снабжать мир нефтью вместо России

Министр энергетики канадской провинции Альберта Соня Сэвидж заявила о возможности снабжать нефтью США вместо России. Более того, по её убеждению, страна смогла бы обеспечить топливом весь мир.

"США хотят заменить российские баррели на венесуэльские? Такое нарочно не придумаешь: суровое время требует суровых решений. Напоминание о безрассудстве энергетической политики последнего десятилетия. Канада с третьими по величине запасами могла бы снабжать США и мир", — написала Сэвидж в "Твиттере".

Премьер-министр Альберты Джейсон Кенни тоже удивился планам Вашингтона сменить экспортёра нефти с России на Иран или Венесуэлу. Он сообщил, что в регионе "были бы рады" визиту президента США Джо Байдена, с которым местные власти желают обсудить поставку на сырьевой рынок примерно миллиона баррелей в день.