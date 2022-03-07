Канадская провинция Альберта вызвалась снабжать мир нефтью вместо России
Местные власти хотят обсудить с президентом США Джо Байденом поставку на сырьевой рынок примерно миллиона баррелей в день.
Министр энергетики канадской провинции Альберта Соня Сэвидж заявила о возможности снабжать нефтью США вместо России. Более того, по её убеждению, страна смогла бы обеспечить топливом весь мир.
"США хотят заменить российские баррели на венесуэльские? Такое нарочно не придумаешь: суровое время требует суровых решений. Напоминание о безрассудстве энергетической политики последнего десятилетия. Канада с третьими по величине запасами могла бы снабжать США и мир", — написала Сэвидж в "Твиттере".
Премьер-министр Альберты Джейсон Кенни тоже удивился планам Вашингтона сменить экспортёра нефти с России на Иран или Венесуэлу. Он сообщил, что в регионе "были бы рады" визиту президента США Джо Байдена, с которым местные власти желают обсудить поставку на сырьевой рынок примерно миллиона баррелей в день.
Напомним, что в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. А эксперт Гривач предсказал коллапс энергетических рынков из-за санкций. Он считает, что предлагаемый на Западе срочный переход на возобновляемые источники невозможен.
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