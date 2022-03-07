Минобороны РФ обвинило украинских националистов в убийстве четырёх жителей Мариуполя

При этом бойцам Народной милиции ДНР удалось вывести некоторых освобождённых людей из города через район Виноградное на подконтрольную территорию, где им оказали необходимую помощь.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что украинские националисты использовали более 150 жителей Мариуполя в качестве живого щита. В результате четверо погибли и ещё пятеро получили ранения.

"Вчера около 17 часов московского времени на проспекте Победы в Мариуполе военнослужащие ДНР столкнулись с подразделением украинских вооружённых националистов. Боевики гнали впереди себя более 150 мирных жителей, прикрываясь ими в качестве живого щита. Обнаружив бойцов НМ, украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан", — сказал он на брифинге в понедельник.

Вследствие этого были убиты четверо мирных жителей и ещё пять ранены. При этом он отметил, что бойцы Народной милиции ДНР вывели освобождённых людей из Мариуполя через район Виноградное на подконтрольную территорию, где им оказали необходимую помощь.