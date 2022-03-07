Минобороны РФ обвинило украинских националистов в убийстве четырёх жителей Мариуполя

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что украинские националисты использовали более 150 жителей Мариуполя в качестве живого щита. В результате четверо погибли и ещё пятеро получили ранения.

"Вчера около 17 часов московского времени на проспекте Победы в Мариуполе военнослужащие ДНР столкнулись с подразделением украинских вооружённых националистов. Боевики гнали впереди себя более 150 мирных жителей, прикрываясь ими в качестве живого щита. Обнаружив бойцов НМ, украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан", — сказал он на брифинге в понедельник.

Вследствие этого были убиты четверо мирных жителей и ещё пять ранены. При этом он отметил, что бойцы Народной милиции ДНР вывели освобождённых людей из Мариуполя через район Виноградное на подконтрольную территорию, где им оказали необходимую помощь.