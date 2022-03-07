Новая Зеландия ввела санкции против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу
Под ограничения также подпали замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и многие другие чиновники, бизнесмены и журналисты.
Новая Зеландия ввела санкции против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу. Информацию опубликовали на сайте новозеландского Министерства иностранных дел и торговли.
Всего в станционном списке 100 россиян. В их числе замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, представитель МИД Мария Захарова и многие другие чиновники, бизнесмены и журналисты. Санкции подразумевают запрет на въезд на территорию государства.
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Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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