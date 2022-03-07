Новая Зеландия ввела санкции против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу

Новая Зеландия ввела санкции против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу. Информацию опубликовали на сайте новозеландского Министерства иностранных дел и торговли.

Всего в станционном списке 100 россиян. В их числе замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, представитель МИД Мария Захарова и многие другие чиновники, бизнесмены и журналисты. Санкции подразумевают запрет на въезд на территорию государства.