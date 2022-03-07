Министр обороны Украины пообещал России "сюрприз" в виде нового оружия

По его словам, за последние три дня в Киев уже доставлено, в пути или законтрактовано более 50 тысяч касок и бронежилетов.

У Украины в вопросе поставок оружия и боеприпасов есть существенный прогресс, это станет сюрпризом для России. С таким заявлением выступил министр обороны Незалежной Алексей Резников.

"Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов — это деликатный момент. Пусть врага ждёт сюрприз", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Резников сообщил, что за последние три дня в Киев уже доставлено, в пути или законтрактовано более 50 тысяч касок и бронежилетов. Кроме того, украинские военные "перехватывают" у поставщиков форму для армий стран НАТО. Министр подчеркнул, что их военнослужащие "будут одеты в разное".