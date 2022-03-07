Министр обороны Украины пообещал России "сюрприз" в виде нового оружия
По его словам, за последние три дня в Киев уже доставлено, в пути или законтрактовано более 50 тысяч касок и бронежилетов.
У Украины в вопросе поставок оружия и боеприпасов есть существенный прогресс, это станет сюрпризом для России. С таким заявлением выступил министр обороны Незалежной Алексей Резников.
"Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов — это деликатный момент. Пусть врага ждёт сюрприз", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".
Резников сообщил, что за последние три дня в Киев уже доставлено, в пути или законтрактовано более 50 тысяч касок и бронежилетов. Кроме того, украинские военные "перехватывают" у поставщиков форму для армий стран НАТО. Министр подчеркнул, что их военнослужащие "будут одеты в разное".
Ранее стало известно, что Германия намерена поставить Украине 2700 зенитных ракет "Стрела". По данным DPA, Минобороны ФРГ уже несколько дней проверяет, можно ли реализовать дополнительные поставки оружия Незалежной. При этом канцлер страны Олаф Шольц заверил, что Запад не допустит вмешательства НАТО в конфликт на Украине. По его словам, Германия и другие страны видят потенциальную опасность такого решения и военное вмешательство Североатлантического альянса может стать ошибкой.
Facebook / Генеральный штаб ВСУ