Стоимость газа в Европе достигла $3700 за тысячу кубов — это максимум за всю историю
Прошлый рекорд был установлен всего десять минут назад, когда стоимость тысячи кубометров голубого топлива превысила 3300 долларов.
Стоимость фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник продолжает обновлять исторические максимумы, растёт более чем на 50% и превышает уже 3700 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Прошлый рекорд был установлен всего десять минут назад, когда стоимость тысячи кубометров голубого топлива превысила 3300 долларов. А ещё 20 минутами ранее цена газа превысила 3000 долларов за тысячу кубических метров. Эксперты связывают такой рост с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
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