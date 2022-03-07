Стоимость газа в Европе достигла $3700 за тысячу кубов — это максимум за всю историю

Стоимость фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник продолжает обновлять исторические максимумы, растёт более чем на 50% и превышает уже 3700 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Прошлый рекорд был установлен всего десять минут назад, когда стоимость тысячи кубометров голубого топлива превысила 3300 долларов. А ещё 20 минутами ранее цена газа превысила 3000 долларов за тысячу кубических метров. Эксперты связывают такой рост с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.